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Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборах губернатора Томской области

Сибирь
24 июля, 8:01 UTC+3 ТАСС

Решение о регистрации Натальи Барышниковой будет принято в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов

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ТАСС, 24 июля. Кандидат от КПРФ, депутат законодательной думы региона Наталья Барышникова подала в избирательную комиссию документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Томской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба облизбиркома.

"24 июля кандидат на досрочных выборах губернатора Томской области Наталья Барышникова представила необходимые для регистрации документы, в том числе 163 подписи депутатов и глав муниципальных образований Томской области", - говорится в сообщении.

Она также предоставила в избирком список кандидатур, одна из которых в случае избрания Барышниковой будет наделена полномочиями члена Совета Федерации. Это - депутат думы Зырянского района Николай Иванов, преподаватель Томского архитектурно-строительного университета Андрей Петров и помощник депутата законодательной думы региона Виктор Трегуб.

Решение о регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов.

Ранее документы предоставил в избирком врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (выдвинут "Единой Россией"). На пост главы региона также претендуют заведующий отделением - травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия"), председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и бизнесмен Олег Федосеев ("Коммунисты России").

Выборы губернатора Томской области пройдут во всероссийский единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые прямые выборы главы региона после долгого перерыва - в последний раз прямым голосованием губернатор здесь избирался в 2003 году.

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