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Врио главы Томской области выдвинул в Совфед действующего сенатора Виктора Кресса

Сибирь
24 июля, 8:24 UTC+3 ТАСС

В списке претендентов также зампредседателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец и директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений Чойнзонов

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ТАСС, 24 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин предложил продлить полномочия в Совете Федерации сенатора от региона Виктора Кресса. В представленном им списке претендентов на место в верхней палате парламента, необходимом для выдвижения на выборах главы региона в сентябре 2017 года, также указаны заместитель председателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец и директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений Чойнзонов.

"Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации…: Кресс Виктор Мельхиорович, Куприянец Александр Брониславович, Чойнзонов Евгений Лхамацыренович", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте областной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что Жвачкин на прошлой неделе подал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Решение о регистрации кандидатов будет принято в течение десяти дней со дня приема документов. Сегодня необходимый пакет документов предоставила депутат Законодательной думы региона Наталья Барышникова (КПРФ).

На пост главы региона также претендуют заведующий отделением - травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия"), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и бизнесмен Олег Федосеев ("Коммунисты России").

Выборы губернатора Томской области пройдут во всероссийский единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые прямые выборы главы региона после долгого перерыва - в последний раз прямым голосованием губернатор здесь избирался в 2003 году.

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