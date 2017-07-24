Четыре рейса в Новосибирск переждали утренний туман в аэропорту Барнаула

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Четыре рейса из Москвы, Санкт-Петербурга, Урумчи (КНР) и Антальи (Турция) в понедельник из-за утреннего тумана не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска. Они временно были направлены в Барнаул, но к настоящему времени приземлились в аэропорту назначения.

"В Барнаул были отправлены 4 рейса: из Урумчи, Санкт- Петербурга, Москвы и Антальи. Все они вернулись в Толмачево еще рано утром", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево (Новосибирск).

Все четыре рейса по расписанию должны были приземлиться в Новосибирске около 7 часов утра, по факту задержка составила примерно 2 часа.

Ранее сообщалось, что три пассажирских лайнера из Москвы, а также самолеты из Санкт-Петербурга, Симферополя и Антальи из-за сильного тумана не смогли в понедельник приземлиться в Кемерове. Они совершили посадку в Новосибирске, Барнауле, Абакане и Красноярске.

К настоящему времени метеоусловия в регионах улучшились, аэропорты работают в штатном режиме.