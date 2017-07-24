В лесах Сибири появились новые очаги лесных пожаров из-за гроз

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Грозовой фронт спровоцировал новые пожары в лесах Иркутской области и Красноярского края. Площадь возгораний на территории Сибири и Дальнего Востока сейчас составляет 24 тыс. гектаров, сообщила в понедельник федеральная Авиалесоохрана.

"На 00:00 мск 24 июля в Сибири и на Дальнем Востоке зарегистрированы и тушатся лесные пожары на площади 24 тыс. гектаров. Из них 21,4 тыс. гектаров - в Якутии и Сахалинской области. В Иркутской области и Красноярском крае - 2,6 тыс. гектаров, там пошел грозовой фронт, и возникли новые очаги", - говорится в сообщении.

В Иркутской области пожары зарегистрированы на площади 1,1 тыс. гектаров, они не угрожают объектам инфраструктуры и населенным пунктам. "Опасности для населения нет, основные очаги - на севере региона в Катангском районе", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

В Красноярском крае пожарные тушат 1,5 тыс. гектаров возгораний, площадь которых, вместе с ликвидированными очагами, составляет 4,5 тыс. гектаров. "Очаги возгораний действуют в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в краевом Лесопожарном центре.

Ситуация на Дальнем Востоке

В Охинском районе Сахалинской области пожарные сдерживают огонь на площади 3 тыс. гектаров. Работу специалистов осложняет сухая жаркая погода и сильный ветер. "В районе развернут лагерь совместного базирования лесопожарных формирований областного Минлесхоза и сил ГУ (главного управления - прим. ТАСС) МЧС России по Сахалинской области", - рассказал с места событий министр лесного и охотничьего хозяйства региона Владимир Корнев.

Всего на территории России проводятся работы по тушению 27,4 тыс. гектаров лесных пожаров, за прошедшие сутки было потушено 6,5 тыс. гектаров.