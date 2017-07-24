Самолет с Камчатки сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву, приземлился в Новосибирске по решению экипажа, сообщили ТАСС в пресс- службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в Толмачево в 13:58 (09:58 мск) по решению экипажа", - сказал собеседник агентства.

Источник в аэропорту сообщил ТАСС, что посадка была связана с резким ухудшением здоровья одной из пассажирок. Он не уточнил, когда самолет продолжит рейс.