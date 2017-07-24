Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Алтайском крае курортный сбор будут собирать только на курорте Белокуриха

Сибирь
24 июля, 12:30 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 24, июля. /ТАСС

Это право получат в общей сложности 36 работающих на курорте организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид с вертолета на курортный комплекс "Белокуриха"

Вид с вертолета на курортный комплекс "Белокуриха"

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Курортные организации Алтайского края будут собирать курортный сбор пока только на территории города-курорта федерального значения Белокуриха, такое право получат в общей сложности 36 работающих на курорте организаций. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу региона Юрий Захаров.

"Пока о всей территории края нет речи, в качестве эксперимента рассматривается только Белокуриха: мы должны посмотреть, как механизм работает, и когда поймем, что механизм несет позитив, будем решать, как распространить положительную практику на другие площадки. Мы определили на территории Белокурихи 36 организаций, которые будут взимать и перечислять курортный сбор в бюджет", - сказал Захаров.

Смотрите также
Нарзанная галерея на Курортном бульваре Кисловодска

Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России

В список попали организации, официально предоставляющие санаторно-курортные и туристические услуги на территории города.

"Когда варианты размещения - "у бабушки на квартире", то это тот сектор, который не попадает под официальный учет. Это сложная тема, непонятное качество услуг, отсутствие безопасности. Мы ведем активную работу с организациями, которые регулируют эту деятельность. Планируем провести совещание с налоговыми, правоохранительными органами и выполнить шаги по легализации этого сектора", - сказал он.

Чем поможет курортный сбор Белокурихе

Захаров считает, что курортный сбор необходим такому муниципалитету, как Белокуриха: здесь лишь 15 тысяч жителей и при этом 230 тысяч гостей по итогам 2016 года, то есть вся инфраструктура несет более чем десятикратную нагрузку, которую нужно компенсировать. Он подчеркивает, что Белокуриха имеет статус курорта федерального значения, но финансовых поступлений из федерального бюджета это за собой не влечет. Список объектов, на которые будут направлены средства курортного сбора, должен быть сформирован в регионе совместно с представителями санаторно-курортного комплекса, считает Захаров. Предполагается, что деньги будут направлены именно на улучшение курортной инфраструктуры - благоустройство терренкуров, города, то есть на то, с чем сталкиваются гости Белокурихи, выходя за территорию санатория.

Смотрите также
Балаклава

Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора

По словам Захарова, при сборе в 30 рублей в сутки с туриста - именно такую сумму предполагается ввести в Алтайском крае на этапе эксперимента - за год, по экспертной оценке, курорт может собрать 50 млн рублей.

Сейчас в крае идет работа над региональным законом о курортном сборе, который должен быть принят до 1 декабря 2017 года.

"Мы сейчас планируем представить закон депутатам, после обсуждения можно будет говорить и о льготных категориях граждан, которые его платить не будут. Позиция по этому вопросу федерального центра - максимально развязать руки региону, чтобы он сам мог определять льготные категории. Я думаю, что на первом этапе мы сможем протестировать механизм сбора, будет создан общественный совет, который будет участвовать во всех процессах", - сказал Захаров.

Как сообщалось ранее, Государственная дума 19 июля 2017 года приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курортный сбор в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама