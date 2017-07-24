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Севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира Boeing вылетел в Москву

Сибирь
24 июля, 12:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, июля. /ТАСС

У пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление, ее госпитализировали

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НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского и севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки, продолжил полет в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"Самолет благополучно вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в аэропорту, у пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление. Ее госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.

Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в Толмачево в 13:58 (09:58 мск). Он выполняет рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву.

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