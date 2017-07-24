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Убивший двух человек в Иркутской области мужчина открыл огонь, чтобы отпугнуть медведя

Сибирь
24 июля, 13:13 UTC+3 ТАСС

ЧП произошло вечером 23 июля в условиях темноты и сильного тумана

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ТАСС, 24 июля. Пенсионер, застреливший двух человек на охоте в Иркутской области, открыл огонь, чтобы отпугнуть плывшего по реке медведя. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Вечером 23 июля в условиях темноты и сильного тумана мужчина, 1955 года рождения, со своим сыном в лодке с подвесным мотором двигались вниз по течению реки Кута в сторону деревни Янталь. В это время во встречном направлении вверх по течению двигалась моторная лодка с тремя мужчинами на борту", - сообщили в управлении.

"В какой-то момент подозреваемый заметил медведя, переплывающего реку за 70 метров от их лодки. С целью отпугнуть зверя и предупредить столкновение с ним мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движение лодки, открыл огонь из охотничьего обреза нарезного оружия. Произведя несколько выстрелов, стрелявший заметил вторую лодку, из которой рыбак подавал ему знаки руками", - рассказали в СК.

Причалив ко второй лодке, отец с сыном обнаружили двоих убитых, 1964 года и 1974 года рождения, и одного раненого мужчину, 1972 года рождения. Все участники ЧП - жители деревни Янталь. Раненому была оказана медпомощь, от госпитализации он отказался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), она грозит принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет. "В настоящее время следователи и сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в СК.

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