Штормовое предупреждение из-за жары, гроз и ветра объявлено на Алтае и в Омской области

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Гидрометеослужба предупреждает о сильной жаре по югу Алтайского края и о сильном ветре с дождями и грозами в Омской области. На территориях объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни, сообщают пресс-службы ГУ МЧС регионов.

"В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха - плюс 29-34 градусов. Необходимо соблюдать правила безопасности в условиях сильной жары - она может стать причиной увеличения числа очагов и площадей природных пожаров. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Передается штормовое предупреждение", - сказали в ведомстве.

К южным районам Алтайского края относятся Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский и Чарышский сельские районы в предгорной зоне Алтая. Как сообщалось ранее, резкие перепады погоды на Алтае этим летом создают массу проблем - сильные ливни уже неоднократно вызывали подтопление Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края, штормовой ветер и гроза обесточивали более 100 тысяч человек. Сложная погодная ситуация, связанная с дождями, прогнозируется и в Омской области.

"Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в Омской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с и очень сильного дождя и гроз", - сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, уже в понедельник местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь и гроза. Спасатели предупредили, что из-за неблагоприятных метеоявлений возможны аварии на системах жизнеобеспечения, обрывы проводов, срывы кровли и падение слабо закрепленных конструкций.