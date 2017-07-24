Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус съехал в кювет в Бурятии. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

"ДТП произошло в Кабанском районе на 260-м км автодороги "Байкал", - уточнил собеседник агентства. Всего в автобусе находились семь человек, включая двоих детей. Пострадавшие госпитализированы.

Причины ДТП выясняются.