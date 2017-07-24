В Бурятии и Забайкалье снят режим чрезвычайной ситуации в лесах

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ТАСС, 24 июля. Режим чрезвычайной ситуации в лесах снят в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"В Забайкальском крае отменены режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим. В Республике Бурятия снят режим ЧС, особый противопожарный режим продолжает действовать. Решения принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Указы подписаны главами регионов", - сказали в пресс-службе.
Продолжается мониторинг тайги с воздуха. На земле въезды в лес патрулируются наземными группами. Осуществляется профилактическая работа с населением. Кроме МЧС во всех мероприятиях задействованы сотрудники полиции, Авиалесоохраны, Росгвардии, охотслужбы и добровольцы.
Режим ЧС в лесах Забайкалья был объявлен 4 апреля, на территории соседней Бурятии - с 13 июня.