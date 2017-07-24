Прокуроры Сибири в ходе мониторинга выявили долги по зарплате на 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прокуроры Сибири в ходе мониторинга выявили с начала года долги по зарплате на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в Управлении Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

"По данным Росстата, суммарный долг по заработной плате в округе на 1 июля составил 779,8 млн рублей. Кроме того, путем проведения мониторинга предприятий, не обязанных представлять сведения о просроченной зарплате в органы государственной статистики, прокурорами выявлено наличие еще более 1 млрд рублей задолженности", - сообщили в управлении Генпрокуратуры.

С начала годы прокуроры округа направили в суды почти 25 тыс. исков о взыскании долгов по зарплате на 621 млн рублей. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено свыше 1900 должностных и юридических лиц. Принятые меры реагирования способствовали погашению долгов на 2,4 млрд руб.

Почти 70% остающегося долга приходится на предприятия, находящиеся в процедуре банкротства, в связи с чем прокуроры ведут надзор за деятельностью арбитражных управляющих. "Нарушения в их работе выявлялись практически во всех регионах округа", - отметили в Генпрокуратуре. По фактам невыплаты зарплат в округе возбуждено 132 уголовных дела, из них 51 - по материалам прокуроров. В суды направлено 56 уголовных дел, 18 лиц уже осуждены. Кроме того, в отношении 23 лиц назначены судебные штрафы.