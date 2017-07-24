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Красноярск не будет корректировать генплан, несмотря на кризис в строительстве

Сибирь
24 июля, 15:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, июля. /ТАСС

Мэр Эдхам Акбулатов отметил, что существенно нивелировать последствия кризиса для города помогает реализация программы подготовки Красноярска к Универсиаде

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КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Красноярск не планирует корректировать ранее принятый генеральный план до 2033 года и сокращать намеченные объемы строительства, несмотря на негативные тенденции в отрасли. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава города Эдхам Акбулатов.

"Мы не будем корректировать генеральный план, который был принят до 2033 года. Никто не знает, сколько еще таких кризисов будет, и корректировка генплана - это было бы импульсивным решением", - сказал мэр.

По его словам, сейчас в строительной отрасли в России идет стагнация, и модели развития, принятые компаниями ранее, в этих условиях перестают работать. В то же время Акбулатов отметил, что существенно нивелировать последствия кризиса для города помогает реализация программы подготовки Красноярска к Универсиаде.

"За два года мы получим бюджетных инвестиций в строительство в размере 50 млрд рублей: для сравнения ежегодный объем инвестиций в строительную отрасль, если считать по себестоимости, составляет 40 млрд рублей. То есть мы дополнительно получаем по 25 млрд рублей в год, что существенно снижает последствия кризиса", - добавил Акбулатов. По его словам, в городе ежегодно вводится от 700 до 900 тысяч квадратных метров жилья.

Генеральный план территориального развития Красноярска был разработан по заказу департамента градостроительства мэрии в 2013-2014 годах. В 2015 году генплан был утвержден городским советом. Документ определяет хозяйственное развитие Красноярска до 2030 года. Согласно ему, в городе будет построено до 2033 года более 19 млн квадратных метров жилья.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году Зимняя универсиада пройдет в Красноярске.

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