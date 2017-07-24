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Африканская чума свиней выявлена в еще одном районе Омской области

Сибирь
24 июля, 16:36 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Вирус выявлен у животных, которые содержались в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района

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ОМСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в еще одном районе Омской области. Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Александр Курзанов, вирус выявлен у животных, которые содержались в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района.

Ранее это неизлечимое для свиней заболевание было зафиксировано в Омском, Любинском и Саргатском районах Омской области.

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"Африканская чума свиней выявлена в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района. В пятикилометровую зону, в которой у населения будет отчуждаться поголовье свиней, попали поселения Луговое, Калиновка, Степановка и Быструха", - уточнил Курзанов.

По предварительным данным, общее количество свиней в этих деревнях составляет около 1700 голов. В настоящее время в очагах заражения проводятся все необходимые меры для ограничения распространения АЧС. Оба населенных пункта, в которых зарегистрирована АЧС, находятся по соседству с поселениями, где уже был выявлен вирус. Село Увало-Ядрино граничит с деревней Новоархангелка, а Солоновка находится на другом берегу Иртыша напротив поселка Ачаирский.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней, владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Новоархангелка Любинского района.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).

В 19 июля стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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