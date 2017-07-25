Железную дорогу между БАМом и Транссибом построят после оценки грузовой базы

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Проект по строительству железной дороги Могзон - Новый Уоян, которая соединит Транссибирскую магистраль (Транссиб)и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), будет реализован после оценки грузовой базы. Об этом сообщил во вторник журналистам врио главы Бурятии Алексей Цыденов после совещания с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в Улан-Удэ.

Договоренность о возобновлении работы над проектом между руководителем республики и президентом РЖД Олегом Белозеровым была достигнута в середине июля в Иркутске, на XIII Ассамблее начальников железных дорог России.

"После оценки технико-экономического обоснования, формирования новой грузовой базы и распределения потоков между западным БАМом и Транссибом будет принято решение о сроках и условиях, которые позволят начать строить эту новую железную дорогу", - сказал Цыденов, напомнив, что проект строительства ветки Могзон - Новый Уоян предусмотрен как в стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, так и в транспортной стратегии развития до 2030 года.

По словам Цыденова, с инициативой реализации проекта вышла компания РЖД. "В РЖД инициировали необходимость актуализировать этот проект по срокам и условиям, - отметил он. - Сейчас есть перераспределение грузовых потоков на Восток, есть вопрос оценки грузовой базы, которая генерируется вдоль вновь предполагаемой линии".

"Если говорить в целом о БАМе, Транссибе, у нас сроки 2019-2020 гг. по разным участкам, этим занимаемся ежегодно. Есть средства, выделенные из Фонда национального благосостояния. Что касается федерального бюджета, то часть средств действительно передвинут на 2020 год, но мы намерены реализовать этот проект", - добавил Дворкович.

Могзон и Новый Уоян разделяют почти 700 км. В 1980-х годах началось строительство ветки от Могзона до промежуточного пункта - месторождения полиметаллов "Озерное": было проложено около 20 км линии, однако проект был заморожен из-за недостатка финансирования. Ранее Цыденов сообщил ТАСС, что связь Трассиба и БАМа через Бурятию откроет новые возможности для освоения месторождений полезных ископаемых, обеспечит транспортную доступность для добывающей отрасли региона.