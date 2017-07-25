В Красноярском крае осудили солдата и его сообщника за хищения пяти ящиков патронов

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Красноярский гарнизонный военный суд осудил ефрейтора российской армии Василия Ступня и жителя города Иланский (Красноярский край) Максима Шевцова за незаконное распространение боеприпасов. Солдат вынес из воинской части 3,5 тыс. патронов, а его сообщник пытался их продать, сообщили во вторник в региональном управлении ФСБ.

"Красноярским гарнизонным военным судом осужден бывший военнослужащий по призыву Ступень Василий Викторович, 1993 года рождения, а также житель г. Иланский Шевцов Максим Михайлович, 1994 года рождения, причастные к незаконному распространению боеприпасов к огнестрельному оружию", - уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, ефрейтор похитил в сентябре прошлого года пять ящиков патронов с территории воинской части 58661 в городе Канске. Его сообщник Шевцов занимался поиском боеприпасов. Суд приговорил бывшего военнослужащего к четырем годам лишения свободы, его сообщник был приговорен к двум годам колонии-поселения.