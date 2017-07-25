В Томске разрабатывают мобильное приложение, которое сможет переводить речь на язык жестов

ТАСС, 25 июля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают мобильное приложение, которое сможет переводить русскую речь на язык жестов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Программа работает так: набираешь текст или наговариваешь голосом, а приложение жестами показывает перевод. Например, человеку надо объясниться с продавцом в магазине. Обычно глухой или слабослышащий человек достает ручку и бумагу начиная писать о своих потребностях. Однако, гораздо проще достать телефон из кармана, чем искать листок, ручку и долго что-то записывать", - приводит пресс- служба слова руководителя проекта Василия Саклакова.

По его словам, самая трудоемкая часть проекта - анимирование жестов. Всего в русском языке более 16 тыс. слов, разработчики планируют на первом этапе, отцифровать 3 тыс. наиболее употребляемых из них. Для перевода из голоса в текст используется готовый модуль Google.

"На полную разработку программы, по расчетам разработчиков, потребуется два года. После этого приложение будет готово к выводу на рынок. Планируется, что оно будет бесплатным и доступным на платформах Android и Windows. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя свободнее и увереннее в повседневной жизни", - подчеркнул руководитель проекта.

Саклаков отметил, что в Португалии у похожих приложений 500 тысяч скачиваний, в США - 10-50 тысяч. В России аналоги скачивают раз в десять реже, но, скорее всего, из-за того, что они не совсем удобны. "Мы делаем синхронизацию мимики и жестов, также приложение будет работать оффлайн. Это большой плюс, ведь wi-fi есть не везде, или иногда просто деньги заканчиваются на счете, а объясниться как-то надо", - уточнил он.

Проект выиграл грант программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям и Всероссийский кубок "Преактум", проводившийся среди более чем 50 команд ведущих вузов страны.