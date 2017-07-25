В Томске разрабатывают мобильное приложение, которое сможет переводить речь на язык жестов

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ТАСС, 25 июля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают мобильное приложение, которое сможет переводить русскую речь на язык жестов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.
"Программа работает так: набираешь текст или наговариваешь голосом, а приложение жестами показывает перевод. Например, человеку надо объясниться с продавцом в магазине. Обычно глухой или слабослышащий человек достает ручку и бумагу начиная писать о своих потребностях. Однако, гораздо проще достать телефон из кармана, чем искать листок, ручку и долго что-то записывать", - приводит пресс- служба слова руководителя проекта Василия Саклакова.
По его словам, самая трудоемкая часть проекта - анимирование жестов. Всего в русском языке более 16 тыс. слов, разработчики планируют на первом этапе, отцифровать 3 тыс. наиболее употребляемых из них. Для перевода из голоса в текст используется готовый модуль Google.
"На полную разработку программы, по расчетам разработчиков, потребуется два года. После этого приложение будет готово к выводу на рынок. Планируется, что оно будет бесплатным и доступным на платформах Android и Windows. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя свободнее и увереннее в повседневной жизни", - подчеркнул руководитель проекта.
Саклаков отметил, что в Португалии у похожих приложений 500 тысяч скачиваний, в США - 10-50 тысяч. В России аналоги скачивают раз в десять реже, но, скорее всего, из-за того, что они не совсем удобны. "Мы делаем синхронизацию мимики и жестов, также приложение будет работать оффлайн. Это большой плюс, ведь wi-fi есть не везде, или иногда просто деньги заканчиваются на счете, а объясниться как-то надо", - уточнил он.
Проект выиграл грант программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям и Всероссийский кубок "Преактум", проводившийся среди более чем 50 команд ведущих вузов страны.