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Дворкович: ремонт дорог в Улан-Удэнской агломерации идет по графику

Сибирь
25 июля, 12:33 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

В марте этого года Минтранс Бурятии сообщал, что более половины автомобильных дорог в пределах Улан-Удэ и прилегающих районов требует ремонта

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УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Ремонт автодорог в Улан-Удэнской агломерации по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" идет по графику. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после совещания в столице Бурятии.

В марте этого года Минтранс Бурятии сообщал, что более половины автомобильных дорог в пределах Улан-Удэнской агломерации (Улан-Удэ и прилегающие районы) требует ремонта.

"Все торги проведены, работы идут полным ходом, все идет по графику. Несмотря на то, что начали позже, чем другие", - отметил он, пояснив, что Бурятия вошла в приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" в последний момент. "Это было дополнительным решением, принятым правительством РФ по инициативе республики. Мы его поддержали, было выделено дополнительно более 600 млн рублей на ремонт, модернизацию дорог в Улан-Удэнской агломерации, в которой проживают более полумиллиона человек", - сказал он.

Дворкович подчеркнул, что на этом работа останавливаться не будет. "В 2017 году те объекты, которые запланированы, будут завершены, в следующем году - второй этап: будут также осуществлены достаточно масштабные проекты. Здесь (в Улан-Удэнской агломерации) лишь чуть более трети дорог находятся в нормативном состоянии. Мы хотим довести этот уровень за ближайшие два года - примерно до 50%, а за семь лет - до 85%", - отметил вице-премьер.

"Такого, я думаю, республика не видела просто никогда. Мы когда-то должны были начать это делать. Делаем", - добавил Дворкович.

В феврале 2017 года столица Бурятии - Улан-Удэ - вместе с четырьмя прилегающими районами попала в число российских городов-агломераций, где по приоритетному федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" к 2025 году будет кардинально улучшена дорожная сеть и транспортная инфраструктура. В текущем году дороги республики по этому по проекту отремонтируют на 1,2 млрд рублей.

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