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Бойцы Росгвардии обезвредили снаряды, найденные у детского лагеря в Забайкалье

Сибирь
25 июля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Боеприпасы случайно нашли местные жители поселка Атамановка в Читинском районе в 20 метрах от ограждения оздоровительного лагеря "Сосновый бор"

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, обнаруженные около детского лагеря в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Груду предметов, похожих на крупнокалиберные боеприпасы, случайно нашли местные жители поселка Атамановка в Читинском районе в 20 метрах от ограждения детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор". Все боеприпасы представляли угрозу для жизни и здоровья граждан", - отметили в ведомстве.

Саперы установили, что найденные предметы - неразорвавшиеся 80 и 20-мм артиллерийские снаряды, прошедшие через канал ствола. Бойцы Росгвардии погрузили снаряды в специальный взрывозащитный контейнер и доставили на полигон, где и уничтожили.

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