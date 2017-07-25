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Первую в РФ технологию производства бронезащитной прозрачной керамики создадут в Томске

Сибирь
25 июля, 13:23 UTC+3 ТАСС

Прозрачная керамика может уменьшить вес пуленепробиваемых стекол в два-три раза

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ТАСС, 25 июля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают первую отечественную технологию промышленного получения прозрачной керамики - материала, который используется для создания пуленепробиваемых и бронезащитных стекол в военной и авиакосмической технике. Об этом сообщает пресс-служба вуза во вторник.

"Прозрачная керамика может уменьшить вес пуленепробиваемых стекол в два-три раза. Сейчас их делают из многих стеклянных слоев. Они получаются достаточно толстыми и тяжелыми. Прозрачную керамику можно применить в качестве замены нескольких таких слоев, поскольку она гораздо прочнее стекла и не уступает ему по характеристикам прозрачности", - цитирует пресс-служба заведующего кафедрой наноматериалов и нанотехнологий ТПУ Олега Хасанова.

Развитие разработки идет совместно с московским научно- исследовательским институтом технического стекла (АО "Нитс", структура Ростеха - прим. ТАСС).

За рубежом подобные производства уже существуют, в России же прозрачную нанокерамику в промышленных масштабах пока не изготавливают. Разработка томичей отличается от заграничных аналогов применением сухих нанопорошков, которые не содержат добавок. Благодаря этому изделия из нанокерамики получаются более качественными.

"Плотность прозрачной керамики должна составлять 100%. Если в материале пор больше, чем 10 штук на миллион зерен вокруг, керамика будет недостаточно прозрачной. Причем размер таких пор не должен быть более 10 нанометров. Не должно быть никаких искажений на границах зерен, только тогда свет будет проходить через нее без поглощения и рассеивания", - приводит пресс-служба слова Хасанова.

Прозрачная керамика востребована сегодня в электронной, радиотехнической, оборонной, нефтегазовой, атомной, аэрокосмической, автомобильной, медицинской сферах. Этот материал можно использовать в диапазоне температур от космического холода до температуры плазмы в соплах ракетных двигателей, у него заданные прочностные и электрофизические свойства.

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