Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где произошел выброс угля и газа. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ"). <…> Спасатели разбирают завалы, ведутся поиски 32-летнго горняка, с которым до сих пор нет связи. Следователи изучают документацию, допрашивают рабочих, которые поднялись на поверхность", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. По данным прокуратуры, ведется поиск машиниста горных выемочных машин участка подготовительных работ, связь с ним отсутствует.

В администрации региона уточнили, что горная выработка находится на глубине от поверхности 425 метров, длина тупиковой части - 210 метров. Согласно данным датчиков контроля метана, вечером 24 июля произошло резкое увеличение концентрации газа в конвейерном штреке.

Поисковая операция осложняется тем, что на аварийном участке произошло обрушение горной выработки. Специалисты проложили вентиляционные трубы для дегазации штрека, после чего приступили к разбору завала.