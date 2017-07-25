Избирком Бурятии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы республики

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УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Бурятии зарегистрировала трех кандидатов на пост главы на предстоящих в сентябре выборах - представителей от "Единой России", ЛДПР и "Коммунистов России" и отказала в регистрации представителю КПРФ, не прошедшему муниципальный фильтр. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель председателя республиканского Избиркома Владимир Норбоев.
"Зарегистрированы Алексей Цыденов ("Единая Россия"), Сергей Дорош (ЛДПР) и Батодалай Багдаев ("Коммунисты России"). Отказано в регистрации из-за нехватки подписей в листах поддержки кандидата - Вячеславу Мархаеву (КПРФ)", - пояснил Норбоев.
Он добавил, что всем прошедшим процедуру регистрации будут вручены удостоверения кандидатов в главы Бурятии, в августе начнется агитация за кандидатов - участников предвыборной кампании.
Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября, в единый день голосования.