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МЧС предупредило о пожарной опасности в лесах Бурятии 26 июля

Сибирь
25 июля, 14:40 UTC+3 ТАСС

В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим

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ТАСС, 25 июля. Высокая пожарная опасность ожидается в лесах Бурятии в среду, 26 июля. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля в лесах Заиграевского и Тарбагатайского районов прогнозируется чрезвычайная высокая пожарная опасность - пятый класс горимости. Сотрудники МЧС России призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Согласно его требованиям, запрещено посещать леса, разводить костры, заготавливать лес, сжигать мусор и другое.

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