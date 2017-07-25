МЧС предупредило о пожарной опасности в лесах Бурятии 26 июля

ТАСС, 25 июля. Высокая пожарная опасность ожидается в лесах Бурятии в среду, 26 июля. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля в лесах Заиграевского и Тарбагатайского районов прогнозируется чрезвычайная высокая пожарная опасность - пятый класс горимости. Сотрудники МЧС России призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Согласно его требованиям, запрещено посещать леса, разводить костры, заготавливать лес, сжигать мусор и другое.