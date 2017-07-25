МЧС предупредило о пожарной опасности в лесах Бурятии 26 июля

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Высокая пожарная опасность ожидается в лесах Бурятии в среду, 26 июля. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля в лесах Заиграевского и Тарбагатайского районов прогнозируется чрезвычайная высокая пожарная опасность - пятый класс горимости. Сотрудники МЧС России призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Согласно его требованиям, запрещено посещать леса, разводить костры, заготавливать лес, сжигать мусор и другое.