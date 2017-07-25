Омские ветеринары зафиксировали падеж свиней от АЧС еще в двух селах Омской области

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена еще в двух селах Омской области, сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя правительства региона Андрей Новоселов.

Неизлечимое для свиней заболевание зафиксировано в девяти населенных пунктах четырех районов Омской области, в регионе объявлен режим ЧС.

"В селах Красноярка и Нижняя Ильинка Омского района был зафиксирован падеж свиней. Сегодня утром пробы подтвердили, что это АЧС. В населенных пунктах введен карантин", - уточнил Новоселов.

По его словам, большую помощь при проведении карантинных мероприятий оказывают сотрудники ГИБДД, УМВД и Росгвардии. "Без них мы не справились бы - многие жители стараются втихаря зарезать свиней и вывезти мясо на продажу. Такие, если их поймают, компенсации за изъятых животных и мясо не получат", - сказал зампред.

Он отметил, что заболевание распространяется по федеральным трассам и вдоль реки Иртыш. "Возможно, перевозили больных свиней, их мясо или зараженные корма, источник пока не знаем, - добавил Новселов. - Вариант заражения через диких кабанов мы отметаем. К счастью, все пробы отрицательные, иначе было бы сложнее локализовать очаги".

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Новоархангелка Любинского района, 24 июля - в деревне Солоновка Таврического района, а также в селе Увало-Ядрино Любинского района. Все животные в этих населенных пунктах будут уничтожены, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. Владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.