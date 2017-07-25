Новый санитарный вертолет поступит в центр медицины катастроф Забайкалья

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Забайкальский территориальный Центр медицины катастроф получит модернизированный вертолет МИ-8 с медицинским модулем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Вертолет пополнит парк санавиции, состоящей пока лишь из двух самолетов Ан-2, которые могут эксплуатироваться только в светлое время суток.

"Сейчас завершается процедура приобретения санитарного вертолета МИ-8, в начале августа забайкальские медики планируют совершить на нем свой первый рабочий вылет для оказания экстренной помощи жителям края", - отметили в пресс-службе.

Летательный аппарат поступит в Забайкалье по приоритетному проекту "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ". По словам министра здравоохранения Забайкальского края Сергея Давыдова, 90% стоимости летного часа для нового вертолета в течение 2017-2019 годов будет субсидироваться из федерального бюджета.

"Два имеющихся Ан-2 продолжат свою работу в качестве резервных - в случае одновременного экстренного вызова в разные районы края", - добавили в пресс-службе.