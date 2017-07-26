Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Четыре человека, включая 5-летнего ребенка погибли в среду в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"По предварительной информации, сегодня в 10:45 на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района произошло столкновение автомобиля Toyota с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП на месте скончались четыре человека: мужчина (водитель), две женщины и мальчик в возрасте 5 лет", - говорится в сообщении.
Все погибшие находились в легковом автомобиле.
По предварительным данным, виновником аварии являтся водитель Toyota, который при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовому автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента устанавливаются.