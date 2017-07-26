Новосибирский зоопарк потратит более 100 млн руб. на ремонт вольеров для тигров и медведей

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк планирует в 2018 году провести масштабную реконструкцию вольеров для львов и тигров, а также бурых медведей. Стоимость каждого из проектов составит около 50-70 млн рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

"Мы уже разработали проект реконструкции вольера для львов и тигров, надеемся, что в следующем году мы его начнем и закончим. Также сейчас разрабатывается проект реконструкции вольера для бурых медведей с добавлением еще одного вида - очковых медведей, которым нужно зимой теплое помещение", - сказал Шило.

Он отметил, что вольер для тигров и львов будет открытым, и в нем будут остекленные зоны с возможностью подойти прямо к стеклу, чтобы поближе рассмотреть животных. Он также будет включать в себя искусственную реку с водопадом и неглубокий пруд, где тигры, которые не боятся воды, смогут плавать. Вольер для медведей, которые сейчас содержатся в клетках с бетонным полом, будет расположен на грунте. Кроме того, у медведей появится в 2-3 раза больше места.

Стоимость каждого из проектов Шило оценил в 50-70 млн рублей. Он также отметил, что в 2017 и 2018 годах зоопарк намеревается реализовать ряд более мелких проектов, в том числе создать павильон для фламинго площадью около 40 кв. м, павильоны для кустарниковых и луговых собачек.

Кроме того, Шило пояснил, что в этом году в зоопарке пройдет международная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. В ближайшее время в Новосибирск прибудут специалисты российских и зарубежных зоопарков. "Мы будем обсуждать с ними вопрос о павильоне для жирафов, выбирать подходящее место. Это очень крупный и дорогостоящий объект, и нам нужно понимать, какие у нас возможности, чтобы их не переоценить", - сказал Шило.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 гектаров лесных угодий, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.