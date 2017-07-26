Депутат Госдумы Диденко представил документы для участия в выборах главы Томской области

ТАСС, 26 июля. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Томской области. Об этом сообщили в среду в облизбиркоме.

"26 июля кандидат на досрочных выборах губернатора Томской области А. Н. Диденко представил необходимые для регистрации документы, в том числе 163 подписи депутатов и глав муниципальных образований Томской области", - говорится в сообщении.

Решение о его регистрации в качестве кандидата будет принято в течение 10 дней.

Ранее документы для регистрации кандидатом сдали врио губернатора Сергей Жвачкин ("Единая Россия"), депутат регионального Заксобрания Наталья Барышникова (КПРФ) и завотделением Северской клинической больницы травматолог- ортопед Александр Ростовцев ("Справедливая Россия"). Заявление также подал поддержанный "Коммунистами России" бизнесмен Олег Федосеев, но необходимый для регистрации кандидата пакет документов он пока не предоставил. Последний срок их сдачи 26 июля до конца рабочего дня.

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые за 14 лет прямые выборы главы региона - в последний раз прямым голосованием губернатор Томской области избирался в 2003 году.