Новосибирский губернатор призвал обманутых дольщиков прекратить голодовку

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НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает голодовку жителей Новосибирска, вложивших деньги в долгострой на Тульской улице, не лучшим методом решения проблемы и намерен уговорить обманутых дольщиков разобраться в ней без голодовки. Об этом он сообщил в среду журналистам.
"Приходить с голодовкой - не лучший метод. По Тульской улице недостатка в диалогах с властью не было. Три месяца работает по этому вопросу специальная рабочая группа во главе с министром строительства региона, городскими властями и инициативной группой", - сказал он.
Городецкий отметил, что власти заинтересованы до конца довести расследование по этому вопросу и будут помогать решать обманутым людям их проблему, однако, получить статус "обманутого дольщика" они должны по закону только через суд. Губернатор напомнил, что в регионе разработана целая система мер поддержки обманутых дольщиков. Это компенсация за подключение инженерных сетей к долгостроям - ежегодно из бюджета на это выделяется около 74 млн рублей, регион также берет на себя затраты на лифтовое хозяйство, до 20 млн рублей в год выделяется в качестве поддержки дольщикам с низкими доходами. Кроме того, областной закон поддерживает застройщиков, которые достраивают проблемные дома, выделяя им участки под застройку без торгов.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской 24 июля объявили о возобновлении голодовки в центре города. Ее участники требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. Это уже не первая голодовка, прошлая продлилась с 5 по 8 июня и закончилась подписанием соглашения о намерениях между участниками акции и региональным правительством, которое, по их словам, не было выполнено.
Строительство дома на Тульской улице началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.
В июне текущего года был заключен договор с новым генподрядчиком - СМУ-9, строительство дома планируют завершить к началу 2019 года, квартиры в нем получат около 500 обманутых дольщиков. По данным мэрии Новосибирска, ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса "обманутый дольщик", но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.