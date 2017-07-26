Суд приостановил на 90 дней работы на шахте "Анжерская-Южная", где из-за ЧП погиб горняк

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Кемеровский районный суд приостановил на 90 суток деятельность шахты "Анжерская-Южная", где вечером в понедельник произошел внезапный выброс угля и газа, который привел к обрушению части выработки и гибели 32-летнего машиниста. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

В суд поступили материалы о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение требований промбезопасности.

"Суд постановил признать юридическое лицо - ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности - прим.ТАСС), и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ в шахте ООО "ОЭУ Блок №2 шахта "Анжерская-Южная", сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным суда, при производстве работ по проведению выработки произошел внезапный выброс угля и газа, также было отмечено превышение концентрации метана. Машинист горных выемочных машин осуществлял "работы по проходке комбайном в забое выработки". Ранее источник в угольной отрасли также сообщал ТАСС, что в момент аварии машинист управлял проходческим комбайном и, скорее всего, не успел покинуть машину.

ЧП на шахте

Как сообщалось, 24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. Работа шахты была приостановлена, велась поисково-спасательная операция последнего шахтера, осложненная тем, что на аварийном участке произошло обрушение горной выработки, также специалисты дополнительно проводили прокладку вентиляционных труб для дегазации штрека.

В ночь на 26 июля горноспасатели обнаружили тело шахтера и подняли его на поверхность. Все выплаты семье погибшего и его четырем несовершеннолетним детям будут произведены в соответствии с коллективным трудовым договором и действующим законодательством. Также, по данным обладминистрации, предприятие возьмет на себя заботу о семье погибшего.

По факту аварии СУ СКР возбудило уголовное дело. О проведении проверок по данному факту заявили комиссия Сибирского управления Ростехнадзора и Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.