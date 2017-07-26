В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за гибели трех спасателей МЧС и местного жителя

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда" после гибели трех работников МЧС и 75-летнего местного жителя. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

Ранее сообщалось, что местный житель протопил погреб дровами, спустился в него, но на поверхность выбраться не смог. Его родственники обратились в МЧС, во время спасательных работ четверо сотрудников МЧС спустились в погреб, но через некоторое время перестали выходить на связь. В итоге местный житель и трое спасателей были обнаружены мертвыми, один сотрудник МЧС госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

"По факту обнаружения в Тяжинском районе в погребе частного дома тел 75-летнего местного жителя и трех работников МЧС России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказали в пресс-службе. Эта статья УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти погибших.