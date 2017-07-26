Новосибирская область планирует разместить облигации на 5 млрд руб. осенью

В Минобороны заявили об отсутствии "ущемления прав" женщин на военную службуАрмия и ОПК 26 июля, 15:00
Проект антитабачной концепции планируется внести в кабмин к концу августаОбщество 26 июля, 14:51
МЭР: возможное расширение санкций больше ударит по президенту США, бизнесу ЕС, чем по РФЭкономика и бизнес 26 июля, 14:50
Предприятие "Швабе" удостоено благодарности Президента РоссииНовости партнеров 26 июля, 14:49
Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрытоСпорт 26 июля, 14:32
МЧС: ряд регионов затягивает введение системы "Безопасный город"Безопасная жизнь 26 июля, 14:23
Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за суткиПроисшествия 26 июля, 14:22
Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 26 июля, 14:21
"Газпром нефть" в I полугодии увеличила продажи судовых масел на 7,5%, до 7,4 тыс. тоннТЭК 26 июля, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирская область планирует осенью разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве финансов и налоговой политики региона.
"Да, планы такие есть. В сентябре - октябре планируется размещение", - сказал представитель ведомства, отметив, что средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета области и рефинансирование текущих долгов.
Ранее министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщал журналистам, что в 2017 году область рассчитывает разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Он отмечал, что привлечение средств таким образом не приведет к увеличению государственного долга региона.
Объем государственного долга, по данным регионального Минфина на 1 июля, составляет 40,8 млрд рублей. Из них на государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, остальное составляют бюджетные кредиты.
В настоящее время в обращении находятся три эмиссии облигаций Новосибирской области. Две из них на 5 млрд рублей должны быть погашены в 2018 и 2021 годах, третья - на 7 млрд рублей - в 2019 году.