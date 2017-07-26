Обвиняемые в убийстве редких птиц ради шашлыка в Омской области получили по году тюрьмы

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ОМСК, 26 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Два жителя Омской области, обвиняемые в том, что убили в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье трех птиц, две из которых занесены в Красную книгу, приговорены к 1 году 2 месяцам лишения свободы каждый, сообщила в среду ТАСС старший помощник областного прокурора Татьяна Булихова.
"Большереченский районный суд Омской области приговорил двух местных жителей к 1 году 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу и убийство редких птиц, содержащихся в местном зоопарке, и похищение из торгового павильона учреждения шашлыков и продуктов питания. Также суд обязал их возместить в полном объеме зоопарку и пострадавшей предпринимательнице причиненный ущерб", - рассказала Булихова.
Как сообщалось ранее, 5 июня двое преступников в состоянии опьянения проникли в зоопарк, чтобы поесть шашлыка. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольер с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную.
Разделать и ощипать птиц живодеры не смогли, поэтому бросили их на месте преступления, после чего вскрыли находящийся на территории зоопарка торговый павильон, откуда и похитили шашлыки и продукты питания. Свою вину в совершении преступлений злоумышленники признали полностью.
Кудрявый пеликан и даурский журавль занесены в Красную книгу. В Омской области находится самая северная колония кудрявых пеликанов, которая оказалась под угрозой из-за разрушения паводком уникальных плавучих островов из тростника, на которых они гнездились. Даурский журавль обитает в Восточной Азии, по оценкам орнитологов, его общая численность составляет всего около 5 тысяч особей.
Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В настоящее время в нем содержатся более 200 видов и более 2 тысяч экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.