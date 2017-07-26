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В одной из школ Новосибирска строители нашли капсулу с посланием от учеников 1967 года

Сибирь
26 июля, 15:29 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июля. /ТАСС

В письме сказано, что школьники, написавшие его, счастливо живут в год 50-летия советской власти, обязуются хорошо учиться, принимать участие в общественной жизни школы, района

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НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Капсула с посланием от школьников 1967 года к школьникам 1980 года была обнаружена при ремонте кирпичной кладки школы № 111 Дзержинского района в Новосибирске. Об этом сообщила в среду ТАСС и. о. директора школы Галина Дежнева.

"В 1967 году страна отмечала 50-летие советской власти, и, видимо, в честь этого и было заложено послание к школьникам 1980 года, которое не было найдено. Его нашли строители случайно", - сказала она.

Директор рассказала, что в хорошо сохранившемся, напечатанном на печатной машинке письме, сказано, что школьники, написавшие письмо, счастливо живут в юбилейном году, в честь этого большого праздника обязуются хорошо учиться, принимать участие в общественной жизни школы, района, всю работу подчинить лозунгу "Каждому отряду, каждой комсомольской группе - инициативное дело". В частности, ребята взяли на себя обязательство собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование спортивной площадки школы, и "продолжать изучать жизнь лидера революции Владимира Ильича Ленина и жить по его заветам".

"Письмо из прошлого не получили школьники 1980 года, но получили современные, как раз накануне 100-летия Великой Октябрьской революции. Оно будет зачитано на торжественной школьной линейке и затем найдет свое место в школьном музее", - уточнила и. о. руководителя школы.

Она добавила, что письмо было подписано секретарем комитета ВЛКСМ Людмилой Некрасовой и председателем Совета дружины Татьяной Рыбак. "Мы сейчас планируем поднять алфавитные книги школы, попытаться проследить их судьбы, возможно, что-то проясним", - сказала Дежнева.

И. о. директора отметила, что в нынешнем году выпускники их школы и выпускники других школ Дзержинского района Новосибирска заложили в сквере капсулу для потомков, которые должны будут вскрыть ее через 26 лет.

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