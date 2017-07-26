Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четверо членов ОПГ осуждены в Омске за незаконные банковские операции на 1,6 млрд рублей

Сибирь
26 июля, 16:09 UTC+3 ОМСК ОМСК 26, июля. /ТАСС

Преступная группа обналичивала деньги через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере питания и торговли

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Омский суд вынес в среду приговорил четырех членов преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичила более 1,6 млрд рублей, к различным срокам заключения - от одного до полутора лет. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Сегодня Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор четырем членам преступной группировки, которые обвинялись в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенном организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Они были приговорены к заключению в исправительной колонии на сроки от одного до полутора лет и к штрафам до 250 тыс. рублей", - уточнила Булихова.

По ее словам, преступная группа с 2011 по 2013 год обналичивала деньги через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере питания и торговли. За проводимые операции, объем которых превысил 1,6 млрд рублей, взималась комиссия в размере от 0,4 % до 3,5 %, что позволило членам группировки получить доход в размере 29 млн рублей.

Ранее суд уже рассмотрел уголовные дела двух сообщников лжебанкиров, которые полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они были приговорены к одному и двум годам лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
2
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
5
Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit
6
В одной из школ Новосибирска строители нашли капсулу с посланием от учеников 1967 года
7
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама