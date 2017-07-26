Четверо членов ОПГ осуждены в Омске за незаконные банковские операции на 1,6 млрд рублей

Федеральная грузовая компания в I полугодии удвоила объем перевозок лесных грузовТранспорт 26 июля, 16:33
Российские рапиристы не смогли выйти в финал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 26 июля, 16:27
Участники конкурса "Мы строим мост": Виктор Игошин — поэт, художник и мастерОбщество 26 июля, 16:25
Третьяк: Федерация хоккея России будет беспощадно бороться с допингомСпорт 26 июля, 16:16
СМИ: BMW прекращает сотрудничество с Daimler после обвинений в картельном сговореЭкономика и бизнес 26 июля, 16:13
Третьяк: ФХР и КХЛ не могли повлиять на решение о дисквалификации ЗариповаСпорт 26 июля, 16:08
Радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году пройдёт в НальчикеНовости партнеров 26 июля, 16:07
Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате РоссииСпорт 26 июля, 16:06
"Швабе" осуществил поставку буссолей в БеларусьНовости партнеров 26 июля, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Омский суд вынес в среду приговорил четырех членов преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичила более 1,6 млрд рублей, к различным срокам заключения - от одного до полутора лет. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
"Сегодня Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор четырем членам преступной группировки, которые обвинялись в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенном организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Они были приговорены к заключению в исправительной колонии на сроки от одного до полутора лет и к штрафам до 250 тыс. рублей", - уточнила Булихова.
По ее словам, преступная группа с 2011 по 2013 год обналичивала деньги через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере питания и торговли. За проводимые операции, объем которых превысил 1,6 млрд рублей, взималась комиссия в размере от 0,4 % до 3,5 %, что позволило членам группировки получить доход в размере 29 млн рублей.
Ранее суд уже рассмотрел уголовные дела двух сообщников лжебанкиров, которые полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они были приговорены к одному и двум годам лишения свободы.