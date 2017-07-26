Четверо членов ОПГ осуждены в Омске за незаконные банковские операции на 1,6 млрд рублей

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Омский суд вынес в среду приговорил четырех членов преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичила более 1,6 млрд рублей, к различным срокам заключения - от одного до полутора лет. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Сегодня Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор четырем членам преступной группировки, которые обвинялись в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенном организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Они были приговорены к заключению в исправительной колонии на сроки от одного до полутора лет и к штрафам до 250 тыс. рублей", - уточнила Булихова.

По ее словам, преступная группа с 2011 по 2013 год обналичивала деньги через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере питания и торговли. За проводимые операции, объем которых превысил 1,6 млрд рублей, взималась комиссия в размере от 0,4 % до 3,5 %, что позволило членам группировки получить доход в размере 29 млн рублей.

Ранее суд уже рассмотрел уголовные дела двух сообщников лжебанкиров, которые полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они были приговорены к одному и двум годам лишения свободы.