Росавиация: поиски пропавшего в феврале на Алтае вертолета нецелесообразны

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Возобновление поисков вертолета Robinson, пропавшего 12 февраля над Телецким озером в Республике Алтай, не будет, сообщается в среду на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
"14 июля 2017 года в городе Горно-Алтайске проведено совместное совещание с участием представителей Росавиации, правительства Республики Алтай, МЧС России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. <…> В результате изучения всей предоставленной информации было принято единогласное решение: возобновление поисковой операции на озере Телецком считать нецелесообразным", - отмечается в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным вертолет примерно через минуту после взлета упал в районе кордона Кокши Телецкого озера на удалении около 1 км от берега. На борту Robinson были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.
В районе исчезновения вертолета 13 февраля было найдено тело женщины, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Поиски вертолета были приостановлены в начале марта.