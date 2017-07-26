Росавиация: поиски пропавшего в феврале на Алтае вертолета нецелесообразны

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Возобновление поисков вертолета Robinson, пропавшего 12 февраля над Телецким озером в Республике Алтай, не будет, сообщается в среду на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

"14 июля 2017 года в городе Горно-Алтайске проведено совместное совещание с участием представителей Росавиации, правительства Республики Алтай, МЧС России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. <…> В результате изучения всей предоставленной информации было принято единогласное решение: возобновление поисковой операции на озере Телецком считать нецелесообразным", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным вертолет примерно через минуту после взлета упал в районе кордона Кокши Телецкого озера на удалении около 1 км от берега. На борту Robinson были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В районе исчезновения вертолета 13 февраля было найдено тело женщины, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Поиски вертолета были приостановлены в начале марта.