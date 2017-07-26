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Росавиация: поиски пропавшего в феврале на Алтае вертолета нецелесообразны

Сибирь
26 июля, 16:57 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 26, июля. /ТАСС

По предварительным данным, Robinson примерно через минуту после взлета упал в районе кордона Кокши Телецкого озера на удалении около 1 км от берега, на его борту было пять человек

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Возобновление поисков вертолета Robinson, пропавшего 12 февраля над Телецким озером в Республике Алтай, не будет, сообщается в среду на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

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"14 июля 2017 года в городе Горно-Алтайске проведено совместное совещание с участием представителей Росавиации, правительства Республики Алтай, МЧС России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. <…> В результате изучения всей предоставленной информации было принято единогласное решение: возобновление поисковой операции на озере Телецком считать нецелесообразным", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным вертолет примерно через минуту после взлета упал в районе кордона Кокши Телецкого озера на удалении около 1 км от берега. На борту Robinson были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В районе исчезновения вертолета 13 февраля было найдено тело женщины, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Поиски вертолета были приостановлены в начале марта.

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