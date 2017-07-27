Не прошедший муниципальный фильтр в Бурятии коммунист Мархаев подал жалобу в ЦИК

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Первый секретарь Бурятского регионального отделения КПРФ Вячеслав Мархаев, не прошедший муниципальный фильтр и получивший отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, подал жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ. Об этом он сам сообщил в четверг на пресс-конференции.

"Мы не согласны с решением региональной Избирательной комиссии и подали жалобу в ЦИК России. В ближайшее время, думаю, по нашему заявлению будет принято решение", - сказал он.

Мархаев высказался против муниципального фильтра. "Изначально эта процедура была разумным предложением - отсеять так называемые партии-лилипуты и партии-спойлеры. Но на деле это оказалось "политической дубиной" против реальных конкретных кандидатов", - сказал он.

В минувший вторник избирком Бурятии зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы республики представителей трех партий - врио главы Бурятии Алексея Цыденова, члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и лидера Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша. Мархаеву было отказано из-за нехватки подписей в листах поддержки.

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября, в единый день голосования.