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Расследование дела о крушении вертолета на Телецком озере приостановлено

Сибирь
27 июля, 8:47 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 27, июля. /ТАСС

Ранее в Росавиации было принято решение не возобновлять поиски Robinson в связи с их нецелесообразностью

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России/ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о крушении вертолета Robinson R-66, упавшего 12 февраля с пятью людьми на борту в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, приостановлено. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

"Принято решение приостановить предварительное следствие по факту крушения этого вертолета на основании п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ - в связи неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - сказала Стрижова.

26 июля на сайте Росавиации было опубликовано решение не возобновлять поиски вертолета в Телецком озере в связи с их нецелесообразностью. Как сообщалось ранее, вертолет примерно через минуту после взлета упал в районе кордона Кокши Телецкого озера на удалении около 1 км от берега. На борту были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В районе исчезновения вертолета 13 февраля было найдено тело женщины, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Поиски вертолета приостановлены в начале марта 2017 года.

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Крушение вертолета Robinson на Алтае
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