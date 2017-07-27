Штормовое предупреждение объявлено в Омской области и Алтайском крае из-за ливней и ветра

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ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ливневых дождей, грозы, града и сильного ветра объявлено в четверг в Омской области и Алтайском крае, сообщили ТАСС в региональных ГУ МЧС.
"В ближайшие два часа с сохранением до конца дня и завтра местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь, очень сильный ливень, гроза, град, ветер с усилениями до 23 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня", - уточнили в омском ГУ МЧС.
В Алтайском крае днем 28 июля и ночью 29 июля также ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
Спасатели предупреждают, что из-за непогоды возможны аварии на системах жизнеобеспечения, обрывы проводов, срывы кровли со зданий и падение слабо закрепленных конструкций.