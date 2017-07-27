Сибирские ученые приступили к созданию нейрохирургического клея для профилактики инсультов

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НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского института органической химии (НИОХ) Сибирского отделения (СО) РАН и Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина (СФБМИЦ) приступили к созданию отечественной клеевой композиции для нейрохирургии, предназначенной для введения в скопления сосудов головного мозга, рост которых приводит к инсультам. Об этом сообщил в четверг ТАСС научный сотрудник НИОХ СО РАН Аркадий Брызгалов.
"В мире широко распространена проблема образования мальформаций в головном мозге - разветвлений кровеносных сосудов, которые неконтролируемо растут. Эта проблема приводит к различным видам инсультов и внутренним кровотечениям, и единственная пока методика борьбы с ней - введение в очаги клеевых композиций. Мы решили с клиникой Мешалкина создать отечественную клеевую композицию для борьбы с мальформациями", - сказал Брызгалов.
По словам ученого, в нейрохирургическом центре клиники Мешалкина подобные операции проводятся ежедневно. Для них пока что используются зарубежные клеевые композиции. "Композиции из США стоят дорого. Наша разработка будет доступней", - добавил Брызгалов.