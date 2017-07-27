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Томские студенты разработали устройство для фиксации нарушения ритма сердца

Сибирь
27 июля, 11:20 UTC+3 ТАСС

Существующие сейчас системы суточного мониторинга могут использоваться только медицинскими учреждениями и недоступны для покупки рядовым пользователям

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ТАСС, 27 июля. Студенты Томского политехнического университета разработали персональный трекер аритмии, который в виде манжеты будет крепиться на руку и ежедневно проверять работу сердца, фиксируя нарушения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

Как отметили разработчики, прибор позволит каждому человеку самостоятельно проводить мониторинг работы сердца, прибегая к помощи врача только для профессионального анализа собранных данных. Существующие же сейчас системы суточного мониторинга могут использоваться только медицинскими учреждениями и недоступны для покупки рядовым пользователям.

"По сути, наш прибор представляет собой портативный электрокардиограф, имеющий специализированную направленность, - он фиксирует аритмию - нарушение ритма биения сердца. Прибор крепится на руку, где фиксирует электрические сигналы, возникающие при сокращении сердечной мышцы, и записывает их", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков, магистранта кафедры точного приборостроения Дениса Дементьева.

Запись показателей работы сердца будет проводиться ежедневно, а все данные будут передаваться на смартфон через специальное приложение, которое также разрабатывают студенты. После пользователь сможет передать эти данные врачу, чтобы он на основе комплексной информации поставил диагноз. По словам разработчиков, в перспективе устройство сможет передавать результаты исследования через облачный сервис напрямую медикам.

Кроме того, томский трекер аритмии будет удобнее в использовании, чем аналоги, так как его компактный корпус и электроды будут полностью "вшиты" в манжету, а также доступнее по цене. Себестоимость устройства составит около 7-8 тысяч рублей, в то время как существующие аналоги стоят более 100 тысяч рублей.

Изобретатели уже создали прототип устройства. Сейчас трекер предстоит доработать, чтобы сделать его удобным для повседневного использования. Эту работу студенты завершат к осени 2017 года, после чего планируют начать клинические испытания на базе томского НИИ кардиологии.

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