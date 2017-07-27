МЧС разработало мультиязычные памятки для туристов на Байкале

ТАСС, 27 июля. Памятки на нескольких языках для приезжающих на Байкал туристов разработало МЧС России. Об этом в четверг ТАСС сообщили в главке ведомства по Иркутской области.

"Из-за наплыва иностранных туристов на озере Байкал мы меняем подход к обеспечению безопасности. Специалистами разработаны памятки по безопасности на воде и на льду, и посещению лесов. Эта информация будет доступна на нескольких языках", - сказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Большая часть туристов приезжает на Байкал из Китая. Гиды, которые прибывают вместе с ними, плохо информируют подопечных о правилах безопасности, считают в МЧС. "Текст для памяток по пожарной безопасности, разработанный сотрудниками главного управления, был направлен в представительство МИД РФ в Иркутске. Был выполнен перевод на китайский язык", - добавили в пресс-службе главка МЧС.

По данным министерства, в 2017 году на острове Ольхон, являющимся территорией Прибайкальского национального парка, произошли три пожара. Все очаги возгораний находились на территории гостиниц для иностранцев. Оказалось, что гостевые домики не оборудованы ни пожарной сигнализацией, ни огнетушителями.

"После вмешательства государственных инспекторов по пожарному надзору владельцы мини-гостиниц начали работу по приведению объектов в надлежащее состояние", - отметила главный государственный инспектор Ольхонского района по пожарному надзору Ирина Шикуева.