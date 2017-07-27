Власти Кузбасса направят 430 млн руб. на повышение фонда оплаты труда медикам

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса направят 430 млн рублей на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников, которые с 1 октября 2017 года перейдут на новую систему начисления зарплаты, предусматривающую изменение соотношения гарантированной и стимулирующей частей. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Олег Уфимцев.

"В сентябре будут приняты изменения в областной закон и увеличены ассигнования на эти цели (увеличение фонда оплаты труда - прим. ТАСС), общий размер - 430 млн рублей", - сказал он на встрече с работниками Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи. Такое решение принято для исполнения указа президента РФ об увеличении к 2018 году зарплаты врачей не менее чем на 200%, а у среднего и младшего медперсонала - не менее чем на 100% от уровня средней зарплаты в регионе, которая, по прогнозам, составит в Кузбассе в 2018 году 30 тыс. 73 рубля.

"В четвертом квартале этого года поставлена задача достичь 180% у врачей, 90% - у среднего, 80% - у младшего медперсонала", - отметил он, уточнив, что в январе 2018 года регион должен будет достичь целевых значений. По данным Кемеровостата, на конец 2016 года в Кузбассе насчитывалось 11,9 тыс. врачей и 31,2 тыс. средних медработников (в том числе работающих в системе Минздрава РФ - 9,7 и 25,1 тыс. соответственно). Средняя зарплата врачей в 2016 году, согласно статистике, составила около 43,5 тыс. рублей, среднего и младшего медперсонала - 22,2 и 14,9 тыс. рублей.

Замначальника департамента добавил, что по итогам 2017 года зарплата трех названных категорий медработников должна вырасти до 45,5, 22,9 и 16,8 тыс. рублей соответственно. Также он рассказал, что с октября гарантированная часть зарплаты (оклад) вырастет до 55-60% с сегодняшних 23-25%, а компенсационные выплаты снизятся с 33-35% до 10-15%, стимулирующее - с 40-44% до 30%. По его словам, Кемеровская область в числе последних регионов, кто переходит на новую систему. "По данным на апрель, только в 8 субъектах РФ была не введена новая система оплаты труда", - уточнил он.

По его мнению, увеличение оклада позволит работнику получать каждый месяц гарантированную сумму больше, чем в существующей системе. "Когда по какой-то причине снижается стимулирующая часть, соответственно, уровень заработной платы падает. Чем больше гарантированная часть, тем больше тот размер, который останется неизменным ни при каких условиях", - пояснил он.