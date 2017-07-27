Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кузбасса направят 430 млн руб. на повышение фонда оплаты труда медикам

Сибирь
27 июля, 12:06 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июля. /ТАСС

С 1 октября медицинские работники региона перейдут на новую систему начисления зарплаты, предусматривающую изменение соотношения гарантированной и стимулирующей частей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса направят 430 млн рублей на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников, которые с 1 октября 2017 года перейдут на новую систему начисления зарплаты, предусматривающую изменение соотношения гарантированной и стимулирующей частей. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Олег Уфимцев.

"В сентябре будут приняты изменения в областной закон и увеличены ассигнования на эти цели (увеличение фонда оплаты труда - прим. ТАСС), общий размер - 430 млн рублей", - сказал он на встрече с работниками Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи. Такое решение принято для исполнения указа президента РФ об увеличении к 2018 году зарплаты врачей не менее чем на 200%, а у среднего и младшего медперсонала - не менее чем на 100% от уровня средней зарплаты в регионе, которая, по прогнозам, составит в Кузбассе в 2018 году 30 тыс. 73 рубля.

"В четвертом квартале этого года поставлена задача достичь 180% у врачей, 90% - у среднего, 80% - у младшего медперсонала", - отметил он, уточнив, что в январе 2018 года регион должен будет достичь целевых значений. По данным Кемеровостата, на конец 2016 года в Кузбассе насчитывалось 11,9 тыс. врачей и 31,2 тыс. средних медработников (в том числе работающих в системе Минздрава РФ - 9,7 и 25,1 тыс. соответственно). Средняя зарплата врачей в 2016 году, согласно статистике, составила около 43,5 тыс. рублей, среднего и младшего медперсонала - 22,2 и 14,9 тыс. рублей.

Замначальника департамента добавил, что по итогам 2017 года зарплата трех названных категорий медработников должна вырасти до 45,5, 22,9 и 16,8 тыс. рублей соответственно. Также он рассказал, что с октября гарантированная часть зарплаты (оклад) вырастет до 55-60% с сегодняшних 23-25%, а компенсационные выплаты снизятся с 33-35% до 10-15%, стимулирующее - с 40-44% до 30%. По его словам, Кемеровская область в числе последних регионов, кто переходит на новую систему. "По данным на апрель, только в 8 субъектах РФ была не введена новая система оплаты труда", - уточнил он.

По его мнению, увеличение оклада позволит работнику получать каждый месяц гарантированную сумму больше, чем в существующей системе. "Когда по какой-то причине снижается стимулирующая часть, соответственно, уровень заработной платы падает. Чем больше гарантированная часть, тем больше тот размер, который останется неизменным ни при каких условиях", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
2
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля
7
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама