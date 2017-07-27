Полицейского из Красноярска приговорили к четырем годам строго режима за пытки задержанных

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего оперуполномоченного одного из отделов полиции города Красноярска к четырем годам колонии строгого режима за избиение и пытки задержанных. Об этом в четверг сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"Приговором Октябрьского районного суда города Красноярска подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии строго режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сообщило ведомство.

По данным следствия, в феврале 2012 года оперуполномоченный и двое его коллег работали по делу о краже ноутбука со склада коммерческого предприятия. Полицейские доставили в отдел одного из сотрудников фирмы.

"Чтобы получить от него информацию, правоохранители использовали в отношении свидетеля как психическое, так и физическое воздействие, и тот в итоге указал на своего коллегу, который мог совершить кражу. Полицейские также доставили его в отдел полиции, где избили и пытали током. У обоих мужчин медики зафиксировали синяки и ушибы", - рассказали в СК.

Обвиняемый около четырех лет скрывался от органов следствия, в том числе за пределами Красноярского края, а по возвращении был задержан сотрудниками Росгвардии. Двое его бывших коллег уже осуждены.