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Госпитализация не помогла обвиняемому в избиении дочери на Алтае избежать домашнего ареста

Сибирь
27 июля, 14:10 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, июля. /ТАСС

Чтобы избрать меру пресечения Владимиру Ткаченко, судья поехала в больницу

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БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в избиении дочери Владимир Ткаченко был госпитализирован от здания суда Октябрьского района Барнаула, однако судья провела выездное заседание в больнице. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Его (обвиняемого) увезли в больницу прямо от здания суда, но заседание состоялось - оно было выездное, судья собрала документы и поехала за ним в больницу. Ему избрана мера пресечения - домашний арест на два месяца. Объявление предъявлено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ", - уточнили в следственном управлении.

По данным следствия, 15 августа 2014 года Ткаченко избил дочь до потери сознания. По данным СМИ, Ткаченко - бывший сотрудник ДПС, который систематически избивал свою жену. После очередного конфликта в 2014 году Оксана Ткаченко подала на развод, однако угрозы со стороны бывшего мужа продолжись, и женщина купила травматический пистолет для самообороны.

Когда Ткаченко заехала за детскими вещами в дом бывшего супруга, он ударил ее сына, после чего женщина выстрелила в обидчика. В СМИ отмечается, что против супруга осужденной было возбуждено уголовное дело, но спустя год его закрыли, обвиняемой стала Оксана Ткаченко, а потерпевший отсудил у нее 400 тысяч рублей компенсации.

Суд признал ее виновной в покушении на убийство и ложном доносе и приговорил к 6 годам лишения свободы.

В конце июня женщина обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил проверить законность решений по делу о покушении на убийство в отношении 33-летней жительницы Барнаула, защищавшей себя и сына от бывшего супруга, передав материалы из следственного управления СК России по Алтайскому краю в центральный аппарат СК.

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