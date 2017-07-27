Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь человек осуждены в Кузбассе по делу о мошенничестве с кредитами на 1,3 млрд рублей

Сибирь
27 июля, 14:50 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июля. /ТАСС

Кредиты оформлялись на фиктивные компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор участникам преступной группировки, которые оформили кредиты на 1,3 млрд рублей на фиктивные компании. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Восемь человек признаны виновными по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

"С 2007 года по 2009 год они совершили 78 мошенничеств путем оформления многомиллионных кредитов на подставные компании обшей суммой более 1,3 млрд рублей. Организатор группы приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 900 тыс. рублей, остальные участники получили от 7 до 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, им также назначены штрафы от 400 до 800 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Еще в отношении одной участницы группировки (бывшей работницы банка) уголовное дело выделено в отдельное производство. "Она задержана со своим малолетним ребенком в Нидерландах, решается вопрос об ее экстрадиции", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, финансовые мошенничества в новокузнецком офисе ВТБ24 были выявлены в ходе внутренней проверки банка осенью 2009 года, после чего его представители обратились в правоохранительные органы. Причастные к преступлениям сотрудники банка были уволены. Дело рассматривалось в суде с декабря 2013 года.

О махинациях

По данным ГУ МВД по региону, организовал преступную группировку житель Новокузнецка вместе с супругой, которая работала в банке (именно она задержана за границей - прим. ТАСС). К аферам они привлекли еще семь человек. Мошенники разделились на три "подразделения": одни подбирали за вознаграждение потенциальных заемщиков - якобы учредителей и директоров компаний, вторые создавали фиктивные документы о финансовой состоятельности, другие участники выдавали кредиты без проверки.

Часть полученных денег мошенники направляли на гашение текущих платежей, остальное тратили по своему усмотрению: покупали иномарки, дорогостоящую недвижимость, ювелирные украшения и предметы роскоши. В ходе следствия имущество было арестовано. Также деньги тратились на поездки за границу и на аренду жилья в Москве и Подмосковье.

В прокуратуре уточнили, что после раскрытия преступления банк в судебном порядке взыскал суммы полученных кредитов с 78 лиц, согласившихся стать фиктивными учредителями и директорами фирм.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама