Кабмин запустит проект по сохранению Байкала в 2018 году

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Приоритетный проект "Байкал - великое озеро великой страны" будет запущен в начале 2018 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров в четверг в Улан-Удэ на Международном форуме "Байкал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя".

"Проект подготовлен. Правительство РФ не приняло решение о его запуске сейчас, но подтвердило, что сделает это во втором квартале 2018 года", - сказал он.

В документе предусмотрено 375 мероприятий на 500 млрд рублей, он включает несколько направлений, связанных с экологией, экономикой, развитием туризма. "Соединить эти вещи: экономику, которая часто действует в ущерб экологии, и экологию, которая действует в противовес экономике, - это был самый сложный вопрос в нашей работе с Минприроды России (при подготовке проекта), - признался Григоров. - Сейчас самая главная задача - приоритизация мероприятий и проработка вопроса привлечения частных инвестиций".

Кроме того, сообщил Григоров, есть поручение Министерству природных ресурсов и экологии РФ и ряду других федеральных министерств дать предложения по перезапуску федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" (действующая ФЦП рассчитана на 2012-2020 годы). "К 15 ноября Министерство природных ресурсов должно представить предложения в правительство России", - уточнил эксперт.

Он добавил, что сейчас в Байкальских регионах (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) необходимо запустить локальные проекты территориального развития. По оценке Григорова, Байкальскому региону для этого надо ориентироваться на продажу услуг. Бизнес там, считает он, должен строиться на туризме, медицине, проведении различных конгрессов, научных собраний и прочих мероприятий, которые концентрирует большое количество людей. "Нужно найти правильную модель с внедрением лучших мировых практик", - считает он.