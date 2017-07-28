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Жителей Томской области обеспечат чистой водой в течение трех лет

Сибирь
28 июля, 8:23 UTC+3 ТАСС

В регионе построят более 300 локальных станций водоподготовки

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ТАСС, 28 июля. Власти Томской области намерены полностью решить проблему с чистой водой в населенных пунктах региона: в течение трех лет в районах области построят более 300 локальных станций водоподготовки, сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"Я сам вырос в поселке, много лет прожил с семьей на томском Севере и отлично знаю качество воды в малых городах и селах. На строительство больших коммунальных объектов у нас уйдут десятки лет и десятки миллиардов рублей. Поэтому я принял решение параллельно строить локальные станции очистки воды. В этом году мы построим 70 таких станций, а за три года - больше 300", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Сергея Жвачкина.

Разработкой технологии и созданием станций занимались ученые и конструкторы национального исследовательского Томского политехнического университета. В ее основе несколько технологических узлов: бак-реактор с высокопроизводительной системой аэрации и озонирования, система фильтрации, резервуар чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульт управления и автоматики. Производительность станции составляет полтора кубометра очищенной воды в час, стоимость одной станции - около 1,2 млн рублей.

Первую станцию водоподготовки врио губернатора Сергей Жвачкин запустил 14 июля в селе Каргала Шегарского района. До 1 октября областная власть установит еще 68 локальных станций в 67 населенных пунктах Томской области, обеспечив доступ к воде питьевого качества более 50 тысячам жителей. В настоящее время 70% жителей Томской области обеспечены качественной питьевой водой.

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