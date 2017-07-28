Масштабный полевой выход подразделений разведки начался в Восточном военном округе

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. (ТАСС). Более 1,5 тысячи человек примут участие в полевом выходе подразделений разведки, который начался на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
"На полигонах ВВО стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки, входящих в состав морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений... Всего будет привлечено более 1,5 тысячи человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.
Военнослужащие отработают поиск и ликвидацию групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки и беспилотных летательных аппаратов. Также разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад.
Во время полевого выхода пройдут практические занятия по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин. В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений "Тропа разведчика" и выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрируют навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.