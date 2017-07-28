Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Масштабный полевой выход подразделений разведки начался в Восточном военном округе

Сибирь
28 июля, 9:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК

На полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях будут отработаны поиск и ликвидация групп условных диверсантов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. (ТАСС). Более 1,5 тысячи человек примут участие в полевом выходе подразделений разведки, который начался на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

"На полигонах ВВО стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки, входящих в состав морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений... Всего будет привлечено более 1,5 тысячи человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Военнослужащие отработают поиск и ликвидацию групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки и беспилотных летательных аппаратов. Также разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад.

Во время полевого выхода пройдут практические занятия по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин. В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений "Тропа разведчика" и выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрируют навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
2
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве
3
Испытание верой: мифы о крещении Руси
4
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
5
Президент Молдавии назвал недопустимым запрет группе артистов РФ посетить республику
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце
Темы дня
Новости партнеров
Реклама