Новосибирские ученые синтезировали новое вещество против гриппа

Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФПолитика 28 июля, 12:27
Расчеты С-400 "Триумф" и "Панцирей" подняты по тревоге в СибириАрмия и ОПК 28 июля, 12:14
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном боруПолитика 28 июля, 12:08
NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 28 июля, 12:02
Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатамСпорт 28 июля, 12:01
Оренбургский локомотиворемонтный завод удвоит штат из-за роста заказовТранспорт 28 июля, 11:55
Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 28 июля, 11:52
Рабилитация пострадавших от браконьеров животных налажена в БразилииСоциальная ответственность 28 июля, 11:47
ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%Транспорт 28 июля, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) Сибирского отделения РАН синтезировали новое вещество против вируса гриппа А. В его основе - кислота, содержащаяся в корне солодки, сообщило в пятницу официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
"В Новосибирском институте органической химии СО РАН путем трансформации молекулы глицирретовой кислоты, которая содержится в корне солодки, был синтезирован ряд новых производных, одно из которых проявляет эффективное действие против вируса гриппа", - говорится в сообщении. "Полученное соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве платформы для создания нового лекарственного препарата против гриппа", - отмечается в публикации.
В сообщении также говорится, что проведенное исследование показало, что полученное соединение солоксолон метил препятствует связыванию вируса с клеткой-хозяином и не дает ему проникнуть внутрь нее. Это было также доказано на мышах, эксперимент показал, что вещество не дает развиться патологическим изменениям в легких, ведущим к пневмонии.
Ранее сообщалось, что специалисты института ведут работу над созданием противовирусных соединений на основе камфоры для подавления вирусов Эбола, желтой лихорадки и натуральной оспы.