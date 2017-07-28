Новосибирские ученые синтезировали новое вещество против гриппа

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) Сибирского отделения РАН синтезировали новое вещество против вируса гриппа А. В его основе - кислота, содержащаяся в корне солодки, сообщило в пятницу официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"В Новосибирском институте органической химии СО РАН путем трансформации молекулы глицирретовой кислоты, которая содержится в корне солодки, был синтезирован ряд новых производных, одно из которых проявляет эффективное действие против вируса гриппа", - говорится в сообщении. "Полученное соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве платформы для создания нового лекарственного препарата против гриппа", - отмечается в публикации.

В сообщении также говорится, что проведенное исследование показало, что полученное соединение солоксолон метил препятствует связыванию вируса с клеткой-хозяином и не дает ему проникнуть внутрь нее. Это было также доказано на мышах, эксперимент показал, что вещество не дает развиться патологическим изменениям в легких, ведущим к пневмонии.

Ранее сообщалось, что специалисты института ведут работу над созданием противовирусных соединений на основе камфоры для подавления вирусов Эбола, желтой лихорадки и натуральной оспы.